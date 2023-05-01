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15:47, 1 мая 2023Забота о себе

Названы вызывающие отвращение к сексу болезни

Cosmopolitan: вагинизм и эндометриоз делают секс болезненным или невозможным

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Вагинизм, эндометриоз и другие болезни делают секс болезненным или вовсе невозможным. Эти и другие проблемы со здоровьем, вызывающие страх или отвращение к интимной близости, врачи назвали изданию Cosmopolitan.

Вестибулодиния

Вестибулодиния является одним из типов вульводинии, говорит специалист по интимному здоровью Сильвия Кан.

4-28
процентов

женщин в возрасте от 20 до 40 лет страдают от вестибулодинии

У женщин с этим заболеванием боль может вызывать не только секс с проникновением, но и введение тампона и даже ношение тесной одежды, добавила Кан.

Каждый раз во время секса я испытываю боль. Это в некотором смысле разрушает сексуальную жизнь. И об этом не хочется рассказывать партнеру

23-летняя женщина с вестибулодинией

Вагинизм

При вагинизме сокращение мышц влагалища является непроизвольной реакцией. В 95 процентах случаев эту болезнь можно вылечить, продолжила специалист по сексуальному здоровью.

Фибромиалгия

У большинства женщин симптомы фибромиалгии появляются в возрасте от 30 до 50 лет. Болезнь достигает пика у женщин в репродуктивном возрасте. Одним из признаков заболевания является болезненный секс.

Лекарства от фибромиалгии не существует. Однако врач может исключить другие схожие по симптомам болезненные состояния и назначить лечение, облегчающее проявление болезни

Анушка Патчававрач
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Эндометриоз

Симптомы эндометриоза могут быть изнурительными, а секс при нем не приносит удовольствия, предупреждают врачи.

«Более 50 процентов женщин с эндометриозом не знают о своей болезни. Если во время секса вы чувствуете боль, добивайтесь от врача тщательного обследования и постановки диагноза», — отметила Кан.

Ранее сиамские близнецы рассказали об интимной жизни. Девушки признались, что одна из них встречается с парнем, а вторая асексуальна.

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Вера Владзиевская
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