Трампу отказали в аннулировании процесса по делу о попытке изнасилования

Суд Нью-Йорка отказал Дональду Трампу в аннулировании процесса по обвинению в насилии

1 мая суд Нью-Йорка отказал экс-президенту США Дональду Трампу в аннулировании процесса по делу о попытке изнасилования. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Обвинение в попытке изнасилования против Трампа выдвинула писатель и журналист Джин Кэрролл. В течение нескольких дней она дает показания в суде, детально рассказывая историю своего знакомства с экс-президентом США.

Адвокат Трампа Джо Такопина подал ходатайство с просьбой признать процесс недействительным, обвинив судью Луиса Каплана в предвзятости и симпатии к Кэррол. Однако, открывая очередное заседания, судья заявил, что прошение отклонили.

Трамп во время заседания в зале суда не присутствовал. По данным агентства, слушания по делу продолжатся в течение недели.

Кэрролл в 2019 году обвинила Трампа в попытке изнасилования, которую он предпринял в 1996 году. Она заявила, что представители ее поколения не сообщали о насилии над собой.

Ранее Трамп открестился от обвинений в свой адрес. Он заявил, что Кэролл — не его тип женщины, и предположил, что с помощью скандала она пытается продвинуть свою книгу.