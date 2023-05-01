Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:11, 1 мая 2023Мир

Трампу отказали в аннулировании процесса по делу о попытке изнасилования

Суд Нью-Йорка отказал Дональду Трампу в аннулировании процесса по обвинению в насилии

Фото: Andrew Kelly-Pool / Getty Images

1 мая суд Нью-Йорка отказал экс-президенту США Дональду Трампу в аннулировании процесса по делу о попытке изнасилования. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Обвинение в попытке изнасилования против Трампа выдвинула писатель и журналист Джин Кэрролл. В течение нескольких дней она дает показания в суде, детально рассказывая историю своего знакомства с экс-президентом США.

Адвокат Трампа Джо Такопина подал ходатайство с просьбой признать процесс недействительным, обвинив судью Луиса Каплана в предвзятости и симпатии к Кэррол. Однако, открывая очередное заседания, судья заявил, что прошение отклонили.

Трамп во время заседания в зале суда не присутствовал. По данным агентства, слушания по делу продолжатся в течение недели.

Кэрролл в 2019 году обвинила Трампа в попытке изнасилования, которую он предпринял в 1996 году. Она заявила, что представители ее поколения не сообщали о насилии над собой.

Ранее Трамп открестился от обвинений в свой адрес. Он заявил, что Кэролл — не его тип женщины, и предположил, что с помощью скандала она пытается продвинуть свою книгу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Власти сообщили об атаке беспилотников в Севастополе
В сети гипермаркетов «Ашан» сняли с продажи символику ко Дню Победы
Трампу отказали в аннулировании процесса по делу о попытке изнасилования
Стали известны подробности подготовки Костомарова к протезированию
Евгений Петросян отреагировал на слухи о своей госпитализации
В Британии посоветовали ВСУ пропускать ракетные удары России из-за дороговизны
Стало известно об опасности шашлыка для некоторых категорий людей
Раскрыто возможное местонахождение участников подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти
Рогов сообщил об ударе ВСУ по поселку в Запорожье
Неизвестный китайский дирижабль заметили на спутниковых снимках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.