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00:07, 2 мая 2023Бывший СССР

На Украине оценили вероятность начала кризиса в отношениях с США после выборов

Кулеба: результаты выборов в США не повлияют на отношения между Киевом и Вашингтоном
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Murad Sezer / Reuters

Результаты президентских выборов в США не ухудшат отношения между Киевом и Вашингтоном, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в эфире канала «Рада», передает РИА Новости.

«Я не ожидаю какого-то радикального кризиса в американо-украинских отношениях в зависимости от результатов выборов в США», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Кулеба также высоко оценил помощь Украине со стороны действующих американских властей, выразив уверенность, что передача истребителей F-16 станет следующим шагом в поддержке Киева.

Ранее обозреватель Эл Хант предположил, что победа кандидата из числа умеренных консерваторов на предстоящих президентских выборах в США может лишить Украину военной и финансовой поддержки. Он пояснил, что бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли будет придерживаться принципов экономического национализма, изоляционизма.

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Марина Совина
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