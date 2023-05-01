На Украине оценили вероятность начала кризиса в отношениях с США после выборов

Кулеба: результаты выборов в США не повлияют на отношения между Киевом и Вашингтоном

Результаты президентских выборов в США не ухудшат отношения между Киевом и Вашингтоном, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в эфире канала «Рада», передает РИА Новости.

«Я не ожидаю какого-то радикального кризиса в американо-украинских отношениях в зависимости от результатов выборов в США», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Кулеба также высоко оценил помощь Украине со стороны действующих американских властей, выразив уверенность, что передача истребителей F-16 станет следующим шагом в поддержке Киева.

Ранее обозреватель Эл Хант предположил, что победа кандидата из числа умеренных консерваторов на предстоящих президентских выборах в США может лишить Украину военной и финансовой поддержки. Он пояснил, что бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли будет придерживаться принципов экономического национализма, изоляционизма.