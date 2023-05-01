Маск опубликовал карту единого мира

Бизнесмен Илон Маск опубликовал карту Пангеи и написал о единстве мира

Предприниматель Илон Маск пошутил в своих соцсетях о временах, когда весь мир был единым. Публикацию доступна в Twitter Маска. Сейчас публикация удалена.

Руководитель SpaceX и Tesla опубликовал карту Пангеи — суперконтинента, существовавшего в позднем палеозое и раннем мезозое. Миллиардер сопроводил изображение подписью «Старые добрые времена, когда мир был един». Также картинка имела надпись «Лайк, если ты скучаешь по Пангее».

В конце марта Маск выкладывал в своих соцсетях пост с похожей подписью. Тогда предприниматель опубликовал фото сидящих в автомобиле мужчин и разглядывающих большую карту, и сопроводил изображение подписями «Старые добрые времена» и «Мир до изобретения Google Maps».

По версии ученых, суперконтинент Пангея объединял существовавшие в те времена материки — Гондвану, Лавруссию и Сибирь. Название «Пангея» придумал немецкий геофизик Альфред Вегенер в 1912 году.

В конце апреля предприниматель Илон Маск заявил, что людям не следует доверять тому, что они видят в интернете. Также Маск заметил, что приобретенная им соцсеть Twitter станет местом «меньшего недоверия» в сети.