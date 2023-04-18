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05:10, 18 апреля 2023Мир

Маск заявил о недоверии к интернету

Маск: людям не следует доверять тому, что они видят в интернете
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что людям не следует доверять тому, что они видят в интернете. При этом в беседе с телеведущим Fox News Такером Карлсоном он подчеркнул, что приобретенную им социальную сеть Twitter пытается сделать местом «меньшего недоверия» в интернете.

«Я не думаю, что кто-то должен доверять интернету», — признался миллиардер.

Илон Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября прошлого года. Сумма контракта составила 44 миллиарда долларов. Сам бизнесмен объяснил решение о покупке желанием помочь человечеству. Он также уточнил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.

Помимо этого, Маск в беседе с Такером Карлсоном объявил, что планирует создать «честную» версию чат-бота с искусственным интеллектом, которая получит название TruthGPT. По его словам, платформа должна стать конкурентом чат-бота ChatGPT. При этом чат-бот будет лишен цензуры.

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Марина Совина
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