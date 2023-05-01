Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:16, 1 мая 2023Россия

Массовое ДТП с погибшими произошло на федеральной трассе в России

«112»: в Нижегородской области произошло массовое ДТП, погибли четыре человека

Фото: Telegram-канал «112»

В Нижегородской области произошло массовое ДТП. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, на российской федеральной трассе М-7 «Волга», в районе населенного пункта Никольское, столкнулись пять автомобилей — три грузовика, «Газель» и легковой автомобиль.

В результате случившегося погибли четыре человека. На месте работают экстренные службы.

29 апреля четыре человека, среди которых двое детей, погибли в ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье. Авария произошла в Наро-Фоминском районе в Московской области. Грузовик въехал в шесть легковых автомобилей, остановившихся на светофоре.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Власти сообщили об атаке беспилотников в Севастополе
Рогов сообщил об ударе ВСУ по поселку в Запорожье
Неизвестный китайский дирижабль заметили на спутниковых снимках
Массовое ДТП с погибшими произошло на федеральной трассе в России
В Подмосковье годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа и выжил
Девушка сделала тату и показала серое пятно на ее месте через два года
Стало известно о госпитализации Евгения Петросяна
В России повысили тариф на передачу электроэнергии
Опубликован фоторобот возможного участника подрыва железной дороги под Брянском
У памятника Петру Великому в Москве упал дрон
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.