Массовое ДТП с погибшими произошло на федеральной трассе в России

«112»: в Нижегородской области произошло массовое ДТП, погибли четыре человека

В Нижегородской области произошло массовое ДТП. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, на российской федеральной трассе М-7 «Волга», в районе населенного пункта Никольское, столкнулись пять автомобилей — три грузовика, «Газель» и легковой автомобиль.

В результате случившегося погибли четыре человека. На месте работают экстренные службы.

29 апреля четыре человека, среди которых двое детей, погибли в ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье. Авария произошла в Наро-Фоминском районе в Московской области. Грузовик въехал в шесть легковых автомобилей, остановившихся на светофоре.