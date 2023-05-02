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20:15, 2 мая 2023Россия

Российский школьник пригрозил суицидом в случае запрета на секс с 12-летней

Во Владивостоке 15-летний школьник пригрозил суицидом в случае запрета на секс с 12-летней

Фото: Mika Baumeister / Unsplash

15-летний школьник из Владивостока пригрозил суицидом в случае запрета на секс 12-летней девочкой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации авторов поста, дети познакомились четыре месяца назад и уже через неделю вступили в половые отношения. Мать девочки, узнав об этом, отправилась к подростку и попросила оставить ее дочь. В результате мальчик начал шантажировать женщину, заявив, что в случае обращения в полицию школьники покончат с собой.

В какой-то момент девочка сама решила прекратить связь с подростком, однако на прощальной встрече тот достал нож и сильно избил ее, пишет канал. После этого мать пострадавшей все-таки обратилась в полицию. Теперь 15-летнему подростку грозит уголовное дело.

Ранее в Подмосковье 13-летняя девочка забеременела от 14-летнего двоюродного брата. Как стало известно, в мае 2022 года школьница гостила у своего несовершеннолетнего родственника. В какой-то момент подростки по обоюдному согласию занялись сексом. В августе того же года родители привели девочку в женскую консультацию, где стало известно, что она ждет ребенка.

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Константин Лысяков
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