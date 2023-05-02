Россиянам назвали вредные методы лечения прыщей

Дерматолог Кристина Тогоева: использование мыла создает среду для размножения бактерий

Дерматолог Кристина Тогоева назвала россиянам методы лечения прыщей, которые вредят коже. Соответствующий комментарий публикует издание Life.

В первую очередь врач рассказала, что использование дегтярного или любого другого мыла нарушает pH-баланс кожи, что приводит к пересушиванию эпидермиса и созданию благоприятной среды для размножения бактерий. «Лосьоны, болтушки, лекарственные наружные средства, содержащие спирт, также пересушивают кожу. Нарушается водно-жировая мантия кожи, и, для того чтобы ее восстановить, кожа начинает вырабатывать еще больше кожного сала. А кожное сало, в свою очередь, является провокатором акне», — пояснила доктор.

Помимо этого, по словам эксперта, аппаратные методики пагубно влияют на внешнее состояние кожи на стадии обострения различных заболеваний. «К тому же пилинги не по показаниям и при бесконтрольном использовании могут навредить и спровоцировать акне. Терапевтическим эффектом будут обладать салициловый, азелаиновый, молочный, резорциновый пилинги», — уточнила Тогоева.

В заключение доктор предупредила, что длительное применение гормональных инъекций и мазей без назначения врача может быть чревато атрофией кожи, расширением сосудов и пигментацией.

Ранее в апреле врач-косметолог и диетолог Анна Глазунова раскрыла россиянам правду о влиянии кофе на состояние кожи. По словам доктора, данный напиток может быть причиной внешних изменений эпидермиса, в том числе хронических и дерматологических заболеваний, таких как акне или розацеа.