Венгерский мэр выгнал украинцев после насилия над женщинами. Он призвал их ехать воевать с чеченцами

Венгерский мэр Дьюрича призвал украинцев вернуться на родину после изнасилований девушек

Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича призвал украинцев вернуться на родину после случаев с изнасилованиями двух девушек. Он сообщил, что ему поступили жалобы на то, что украинские рабочие надругались над 16-летней и 22-летней жительницами деревни, пишет Index.hu.

Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя нормально вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша Ласло Дьюрича Мэр венгерской деревни Керепеш

Вместе с сотрудниками правоохранительных органов мэр приехал в общежитие украинских рабочих и потребовал, чтобы они вернулись на родину и «воевали с чеченцами». Он также подчеркнул, что не намерен терпеть притеснения молодых девушек и призвал полицейских защищать местных жителей.

Нападение с ножом

Это не единственный случай агрессии украинцев в Евросоюзе. Так, в декабре 2022 года, в польском городе Перемышль украинская беженка набросилась с ножом на сотрудницу банка PKO Bank Polski.

Известно, что украинка находилась в агрессивном состоянии. В результате девушку забрали приехавшие на место происшествия сотрудники полиции.

Уточняется, что злоумышленница имела при себе лекарства, свидетельствующие о том, что девушка проходит курс психиатрического лечения.

Атака на россиян

Еще один подобный инцидент произошел на Кипре в августе прошлого года. Во время празднования Дня российского флага в Ларнаке около церкви Фанеромени украинка напала с ножом на россиян, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В результате нападавшую приговорили к шести месяцам тюрьмы.

На суде гражданка Украины признала вину, раскаялась, — заявил представитель посольства России в Никосии. — Суд это учел при вынесении приговора. Были предъявлены обвинения по десяти пунктам. Судьи сняли три пункта обвинений, семь оставили представитель посольства России в Никосии

Дипломат также отметил, что женщину сразу арестовали в зале суда. По его словам, сейчас она имеет право на апелляцию.

Увела британца

В июле прошлого года стало известно о том, что 30-летний британец Энтони Гарнетт ушел из семьи ради 22-летней беженки с Украины Софии Каркадым. Гарнетт и его жена Лорна приютили украинку в своем доме в рамках программы по приему беженцев. А уже через несколько дней глава семейства бросил супругу и двоих детей и ушел к Каркадым.

Однако пара быстро распалась: британец обвинил возлюбленную в злоупотреблении алкоголем и во вмешательстве в его отношения с детьми. Кроме этого, украинку задержали за попытку выбить дверь в его доме. После этого Гарнетт заявил Каркадым, что они больше никогда не будут вместе.

Позже Каркадым и вовсе решила вернуться на родину во Львов. При этом она надеялась восстановить отношения с Гарнеттом, пообещав бросить пить и попросив бывшего возлюбленного дать ей еще один шанс.

Спустя время сердце британца растаяло, и он решил вновь сойтись со своей возлюбленной после недолгого разрыва. Для этого он поехал на Украину и познакомился с семьей Каркадым.

Она действительно привлекательная женщина, и с ней всегда есть о чем поговорить. Я хочу узнать ее лучше, и в этот раз мы будем двигаться медленнее британец Энтони Гарнетт

После разрыва и отъезда Каркадым из Великобритании бывшие возлюбленные поддерживали связь. Когда Гарнетт приехал к ней во Львов, пара вновь сошлась и отправилась в Йоркшир.