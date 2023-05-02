Ким Кардашьян рассказала о подготовке к съемкам в «Американской истории ужасов»

Ким Кардашьян начала изучать актерское мастерство ради «Американской истории ужасов»

Телезвезда Ким Кардашьян начала брать уроки актерского мастерства ради предстоящих съемок в хоррор-сериале «Американская история ужасов». О подготовке к участию в шоу она рассказала журналисту Variety.

Она отметила, что приступит к съемкам в конце этого месяца. «Очень весело — выйти за пределы своей зоны комфорта, попробовать нечто новое и подрасти. Я очень рада подобному опыту», — заявила телезвезда.

Кардашьян также ответила на вопрос о том, берет ли она уроки актерского мастерства. «Да, разумеется. Это непростая задача, но мне нравится бросать себе вызов», — заключила она.

Информацию об участии телезвезды в 12-м сезоне сериала подтвердил продюсер Райан Мерфи. По его словам, в новом сезоне Кардашьян сыграет главную роль. 12-я часть антологии будет основываться на романе «Деликатное состояние» писательницы Даниэль Валентайн.