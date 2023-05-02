Названо упражнение для снижения риска болезни Альцгеймера

Scientific Reports: простые дыхательные упражнения снижают биомаркер болезни Альцгеймера

Ученые Школы геронтологии Университета Южной Калифорнии имени Леонарда Дэвиса выяснили, что простые дыхательные упражнения могут снизить риск развития болезни Альцгеймера — неизлечимого нейродегенеративного заболевания, выражающегося в необратимом упадке когнитивных функций. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

В исследовании приняли участие 108 человек, которых снабдили кардиомониторами. Одна половина добровольцев были молодыми (в возрасте от 18 до 30 лет), а другая — пожилыми (от 55 до 80 лет). Одних испытуемых попросили думать о размеренных вещах или слушать спокойную музыку и следить за сердечным ритмом, который в это время должен был оставаться стабильным.

Другие участники регулировали свое дыхание в соответствие с показателями на экране ноутбука: если фигура в виде квадрата поднималась, они вдыхали, а если опускался, выдыхали. В целом они делали вдох в течение пяти секунд и выдох в течение пяти секунд — по 20 минут два раза в день в течение четырех недель. Они также следили за сердечным ритмом, который, как правило, повышался при вдохе и опускался до исходного уровня при выдохе.

Ученые брали образцы крови до момента начала эксперимента и спустя четыре недели после него. Биологические материалы обследовали на наличие бета-амилоидов 40 и 42, которые считаются биомаркерами болезни Альцгеймера. Предполагается, что у здоровых взрослых, у которых еще нет признаков накопления амилоида в головном мозге, повышенные уровни бета-амилоида 40 и 42 в циркулирующей крови являются прогностическими факторами развития болезни Альцгеймера.

Короткие сеансы дыхания оказали значительное влияние: вариабельность сердечного ритма добровольцев увеличивалась во время каждого периода упражнений, а уровни амилоидных бета-пептидов, циркулирующих в их крови, снижались в течение четырех недель эксперимента.

