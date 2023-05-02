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20:29, 2 мая 2023Бывший СССР

Горящий Артемовск попал на видео

«РВ» показал видео охваченного огнем и разрушенного Артемовска, снятое с беспилотника

Кадры разрушенных зданий и горящих построек города Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Подконтрольная Киеву территория сузилась до нескольких квадратных километров на западе города, но сейчас украинские войска подтянули резервы и пытаются контратаковать», — говорится в сообщении.

Ранее в сети появилось видео ликвидации бойцов Вооруженных сил Украины, которые пытались переплыть на байдарках Днепр, чтобы попасть на левый берег реки. На записи можно увидеть, как наносятся удары по позициям ВСУ на берегу. Затем огонь накрывает судно, которое плыло по Днепру.

Алевтина Запольская
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