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14:43, 2 мая 2023Бывший СССР

Появилось видео ликвидации бойцов ВСУ на Днепре

Telegram-канал опубликовал видео ликвидации бойцов ВСУ, пытавшихся переплыть Днепр

В сети появилось видео ликвидации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались переплыть на байдарках Днепр, чтобы попасть на левый берег реки. Кадры опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа Z».

На записи можно увидеть, как наносятся удары по позициям ВСУ на берегу. Затем огонь накрывает судно, которое плыло по Днепру.

Ранее российские военные сбили из переносного зенитного ракетного комплекса украинский самолет Су-25, летевший в направлении островов на Днепре со стороны населенного пункта Кизомыс Херсонской области. Два воздушных судна ВСУ предприняли попытку атаковать позиции российской армии. Однако военные России смогли поразить зенитной ракетой один из самолетов попаданием в двигатель.

23 апреля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг данные о высадке бойцов ВСУ на левый берег Днепра и создании там плацдарма. По его словам, всю левобережную часть региона контролируют российские военнослужащие.

Кристина Есикова
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