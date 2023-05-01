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15:56, 1 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о попытке атаки украинского Су-25 в районе Херсона

«РВ»: российские военные сбили украинский Су-25 во время попытки атаки в районе Херсона

Фото: Petr David Josek / АР

Российские военные сбили из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) украинский самолет Су-25 во время попытки атаки в районе Херсона. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Уточняется, что два самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) летели в направлении островов на Днепре со стороны населенного пункта Кизомыс Херсонской области. Су-25 ВСУ предприняли попытку атаковать позиции российской армии. Однако военные России смогли поразить зенитной ракетой один из самолетов попаданием в двигатель, в результате он задымил и упал.

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Кристина Есикова
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