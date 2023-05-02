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01:47, 2 мая 2023Мир

США заявили о незначительности Артемовска для общего хода конфликта

Кирби заявил, что возможная потеря Артемовска Киевом не изменит ход конфликта в пользу РФ

Фото: РИА Новости

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что возможная потеря Артемовска (украинское название — Бахмут) Киевом не не изменит общий ход конфликта в пользу России. Его слова передает РИА Новости.

«Взятие Бахмута абсолютно не изменит ход войны в пользу России», — сказал Кирби. По его словам, только в Артемовске российские силы смогли добиться «незначительных успехов», в то время как сам город «продолжает держаться».

1 мая командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске довольно сложной. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что украинские военные, которые ведут бои в городе, находятся в сложном положении.

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Марина Совина
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