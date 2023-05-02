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11:29, 2 мая 2023Бывший СССР

Появились кадры патрулирования ВСУ улиц Артемовска

RusVesna опубликовала видео патрулирования Артемовска украинскими военными

В сети появились кадры патрулирования бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) улиц города Артемовск (украинское название — Бахмут). Видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

На кадрах видно, как колонна украинских военных проходит по району городской застройки, разрушенному в результате боевых действий. «Кто хочет — прошу к нам, немножко повоюем», — говорит один из солдат ВСУ.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске довольно сложной. По его словам, в бой постоянно идут новые штурмовые группы ЧВК «Вагнер» и российских десантников, однако украинская армия контратакует их позиции.

30 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о непростом положении украинских солдат в городе. «Горячее всего сейчас в Бахмуте и Марьинке. В самом городе Бахмут продолжаются ожесточенные бои», — добавила она.

Алевтина Запольская
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