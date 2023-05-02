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16:08, 2 мая 2023Путешествия

Военный устроил дебош в отеле Петербурга из-за отсутствия сигарет

Военный обматерил сотрудников отеля в Петербурге из-за отказа принести ему сигареты

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Военнослужащий устроил дебош в отеле Park Inn by Radisson в петербургском аэропорту Пулково из-за отсутствия сигарет. Об этом пишет Telegram-канал «Кровавая барыня».

Инцидент произошел в воскресенье, 30 апреля. Отмечается, что один из гостей гостиницы подошел к ресепшену и потребовал от администратора вызвать ему курьера за сигаретами. Мужчине объяснили, что такой услуги у них нет.

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В ответ на отказ россиянин обругал администратора гостиницы и отправился в ресторан. «Там скандал продолжился, — говорится в сообщении. — Военный обматерил официантов, в итоге сотрудники попросили мужчину оплатить проживание и уехать».

Россиянин отказался выполнять просьбу работников гостиницы, и персоналу пришлось вызвать полицию. Мужчину задержали и составили на него протокол за мелкое хулиганство. О том, что он военнослужащий, стало известно только в отделении.

«После оформления протокола его передали военному патрулю комендатуры Санкт-Петербургского гарнизона ЗВО Минобороны РФ, — пояснили в Telegram-канале. — После этого задержанный военный все-таки согласился оплатить проживание в гостинице».

Ранее в апреле российская тревел-блогерша Саша Коновалова раскрыла способ вычислить плохой отель в Египте до покупки тура. По словам автора публикации, наиболее удобный способ определить статус гостиницы — почитать отзывы отдыхающих или посмотреть обзоры блогеров. Так, одним из основных показателей являются пластиковые стаканчики для напитков и нехватка посуды.

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Фариза Бацазова
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