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17:01, 28 апреля 2023Путешествия

Россиянка раскрыла способ вычислить плохой отель в Египте по отзывам

Блогер Коновалова посоветовала россиянам читать отзывы об отелях Египта до покупки тура

Фото: Unsplash

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова раскрыла способ вычислить плохой отель в Египте до покупки тура. Своими советами девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, наиболее удобный способ определить статус гостиницы — почитать отзывы отдыхающих или посмотреть обзоры блогеров. Так, одним из основных показателей являются пластиковые стаканчики для напитков и нехватка посуды. «Отель точно экономит, если туристы пишут в отзывах, что в ресторане не хватает чистых тарелок, — рассказала россиянка. — Только представьте: вы пришли на ужин, а всю посуду уже разобрали. Вам придется ждать, пока кто-то поест, а на кухне моют новую партию тарелок».

Еще один способ вычислить экономящую на туристах гостиницу — посмотреть фотографии шведского стола. Показателем является наличие всего двух-трех видов фруктов и порошковый сок. «Самый простой тест на хороший отель — яблоки. В Египте этот фрукт считается дорогим. Хороший знак, если на шведском столе есть яблоки. Они обходятся отелям примерно в четыре раза дороже клубники и в семь раз дороже апельсинов», — пояснила Коновалова.

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Также стоит обратить внимание на наличие Wi-Fi — в эконом-гостиницах интернет работает только в лобби, в отелях более высокого уровня — на всей территории, включая гостевые номера.

В заключение блогерша рекомендовала изучить отзывы о персонале гостиницы. «Если часто упоминают неряшливость, плохой сервис и даже кражи — вероятно, что отель экономит на зарплатах сотрудникам. А это влечет за собой наплевательское отношение к обязанностям и гостям. В такой отель лучше не ездить», — резюмировала она.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала самыми бюджетными внутренними направлениями отдыха на майские праздники Крым и Анапу. Из числа зарубежных курортов наибольшей популярностью пользуются ТурцияОАЭ и Египет.

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Валентина Процкова
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