Российский боец сообщил о желании украинских солдат бежать с позиций в Марьинке

РИА Новости: российский боец сообщил о желании ВСУ бежать со своих позиций в Марьинке

Российский боец Южной группировки войск, мотострелок с позывным «Кореец» рассказал в интервью РИА Новости об услышанном разговоре украинских солдат, выразивших желание покинуть свои позиции в Марьинке.

Военнослужащий сообщил, что получил ранение в результате штурма, после чего он, находясь в нескольких метрах от противника, услышал разговор пяти человек. «Сидел бесшумно, они были рядом над головой, разговаривали о том, что у них нет духа, зачем они здесь находятся, уже хотели бросать позицию», — поделился «Кореец».

Он добавил, что, по его мнению, 80 процентов поселка находится под контролем Вооруженных сил (ВС) России, поскольку «противник ведет себя немного тише».

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что все позиции украинских военных в Марьинке находятся под огневым контролем российских сил. Он добавил, что российские солдаты «все видят» и при любой возможности пытаются уничтожить силы противника.