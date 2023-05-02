Туристка попала в отель с экскрементами на простынях и напугала подписчиков

Daily Star: туристка поехала в Испанию и пожаловалась на пятна спермы на простынях в отеле

Британская туристка вместе с подругами поехала на отдых в Испанию и попала в отель с экскрементами на простынях. Рассказы девушки напугали ее подписчиков в соцсетях, об этом она рассказала Daily Star.

Уточняется, что Кейси (Casey) заселилась в отель HM Martinique на Майорке и сняла номер на видео. Девушка показала грязные простыни, на которых видны пятна спермы, а также торчащие из стены оголенные провода розеток. Кроме того, в ванной была протечка, которую администрация отеля отказалась устранять даже после жалобы.

«Администратор сказал, что это не их проблемы. Грязные полотенца, грязные простыни, сломанный кондиционер. А вода как будто капала из системы кондиционирования», — заключила Кейси.

Подписчики девушки в соцсетях были шокированы условиями размещения в отеле, а некоторые даже поделились своим опытом пребывания в HM Martinique. Один из юзеров вспомнил, что администратор отеля ворвался к нему в номер с охранником в четыре часа утра из-за шума, хотя постоялец в это время уже спал.

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