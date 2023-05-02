Дания предоставит новый пакет военной помощи Украине на 230 миллионов евро

Минобороны Дании заявило, что предоставит Украине военную помощь на 230 миллионов евро

Дания выделила 1,7 миллиарда крон (примерно 230 миллионов евро) на военную помощь Украине. Об этом сообщило Минобороны королевства в заявлении на сайте ведомства.

Министерство объявило, что выделит Киеву средства на закупку необходимой военной техники. В рамках пакета помощи Дания передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) системы ПВО и боеприпасы.

«Дания помогает создать наилучшие условия для успеха ВСУ в предстоящем наступлении и, в долгосрочной перспективе, для успешной обороны Украины», — отметил исполняющий обязанности министра обороны Троелс Лунд Поульсен.

Министр иностранных дел королевства Ларс Лёкке Расмуссен подчеркнул, что общая поддержка Украины со стороны Дании на данный момент составила почти 11 миллиардов крон (примерно 1,48 миллиарда евро).

Ранее стало известно, что Дания и Нидерланды совместно пожертвуют Киеву из своих запасов 14 танков Leopard 2. Их отправка ожидается в первом квартале 2024 года.