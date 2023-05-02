Лукашенко заявил об участившихся случаях проникновения диверсантов в Белоруссию

Президент Белоруссии Лукашенко заявил об участившихся случаях проникновения диверсантов

Случаи проникновения диверсантов в Белоруссию участились, заявил глава государства Александр Лукашенко. Его слова с совещания по актуальным вопросам обеспечения безопасности и правопорядка и мерах по охране государственной границы передает БЕЛТА.

«Было поручено правительству, силовому блоку подготовить серьезные мероприятия на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов. В последнее время такие случаи участились», — сказал он и добавил, что обстановка вокруг республики остается сложной.

Уточняется, что около белорусских границ наращивается военный потенциал НАТО и совершаются провокации. Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Иван Тертель также подчеркнул, что, по данным разведки и других подразделений, прогнозируется значительное обострение оперативной обстановки, складывающейся вокруг страны.

