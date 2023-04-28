Лукашенко назвал прифронтовыми граничащие с Украиной области Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко назвал прифронтовыми Гомельскую и Брестскую области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал граничащие с Украиной Гомельскую и Брестскую области республики прифронтовыми. Слова политика приводит издание «Зеркало».

«Да, Гомельская область и Брестская стали прифронтовыми», — сказал президент, отметив, что это не значит, что «к нам кто-то собирается с войной идти».

Лукашенко признал, что «шальные» снаряды прилетают из соседней страны. «Ну куда денешься… Война там идет. Поэтому вы не думайте, что я хочу развернуть тут какую-то войну», — добавил он.

Ранее глава государства заявил, что через конфликт на Украине деструктивные силы пытаются втянуть Россию и Белоруссию в третью мировую войну. При этом Лукашенко добавил, что они не смогут достигнуть поставленной цели.