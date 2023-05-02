Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:27, 2 мая 2023Россия

Путин назначил новую дату празднования Дня молодежи

Президент Путин распорядился отмечать День молодежи в последнюю субботу июня

Фото: Alexei Danichev / Reuters

Президент России Владимир Путин назначил новую дату празднования Дня молодежи и распорядился отмечать его в последнюю субботу июня. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

По ранее действовавшему распоряжению от 24 июня 1993 года День молодежи ежегодно проводился 27 июня.

В начале 2023 года Владимир Путин учредил своим указом новый праздник, День метростроителя. Его планируют отмечать ежегодно, 2 октября.

Указ «Об установлении Дня советской молодежи» был подписан Верховным Президиумом СССР 7 февраля 1958 года. Отмечать решили в последнее воскресенье июня, когда учебный год окончен и все экзамены сданы. После распада Советского Союза,
в 1993 году, занимавший тогда пост президента Борис Ельцин решил перенести дату этого праздника на другой день.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В США отреагировали на атаки украинских беспилотников на объекты в России
Польша захотела получить репарации от России после Германии
Обнаружены самые массивные соприкасающиеся звезды
Начальник генштаба Польши усомнился в победе Украины
Москвичи назвали главные причины для переезда
Украинский конфликт спровоцировал раскол в японском обществе
Samsung запретил сотрудникам использовать ChatGPT
Тренер по самбо до смерти забил семилетнего ученика
Платье блогерши на выпускной сравнили в сети с мочалкой
Москвичей предупредили о заморозках во вторые длинные выходные мая
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.