Президент Путин распорядился отмечать День молодежи в последнюю субботу июня

Президент России Владимир Путин назначил новую дату празднования Дня молодежи и распорядился отмечать его в последнюю субботу июня. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

По ранее действовавшему распоряжению от 24 июня 1993 года День молодежи ежегодно проводился 27 июня.

В начале 2023 года Владимир Путин учредил своим указом новый праздник, День метростроителя. Его планируют отмечать ежегодно, 2 октября.

Указ «Об установлении Дня советской молодежи» был подписан Верховным Президиумом СССР 7 февраля 1958 года. Отмечать решили в последнее воскресенье июня, когда учебный год окончен и все экзамены сданы. После распада Советского Союза,

в 1993 году, занимавший тогда пост президента Борис Ельцин решил перенести дату этого праздника на другой день.