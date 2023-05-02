Петербуржец заявил в полицию на бывшую из-за поддержки Украины и Невзорова

«Фонтанка»: петербуржец заявил в полицию на бывшую возлюбленную из-за поддержки Украины

Петербуржец заявил в полицию на бывшую девушку, которая поддерживает Украину и высказывания журналиста и публициста Александра Невзорова (признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента), пишет «Фонтанка».

По сведениям издания, 39-летний мужчина 1 мая позвонил в полицию по телефону доверия и обвинил экс-возлюбленную, работающую учительницей. Он сообщил, что его бывшая возлюбленная якобы родственница журналиста Невзорова, и в личном разговоре она однажды упомянула, что никого не боится из-за связей в МВД.

Оперативники выехали по адресу проживания женщины. Учительница объяснила, что бывший возлюбленный пытается ей отомстить, так как она выгнала его из квартиры, и написала встречное заявление, обвинив доносчика в клевете.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают проверку.

12 апреля антрополог Александра Архипова рассказала о россиянке, написавшей 764 доноса за первый год спецоперации на Украине. Профессиональная доносчица указала в беседе с Архиповой, что боится ухудшения своего материального положения в будущем, и призналась, что ее дед был секретным сотрудником НКВД.