Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:26, 2 мая 2023Россия

Петербуржец заявил в полицию на бывшую из-за поддержки Украины и Невзорова

«Фонтанка»: петербуржец заявил в полицию на бывшую возлюбленную из-за поддержки Украины

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Петербуржец заявил в полицию на бывшую девушку, которая поддерживает Украину и высказывания журналиста и публициста Александра Невзорова (признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента), пишет «Фонтанка».

По сведениям издания, 39-летний мужчина 1 мая позвонил в полицию по телефону доверия и обвинил экс-возлюбленную, работающую учительницей. Он сообщил, что его бывшая возлюбленная якобы родственница журналиста Невзорова, и в личном разговоре она однажды упомянула, что никого не боится из-за связей в МВД.

Оперативники выехали по адресу проживания женщины. Учительница объяснила, что бывший возлюбленный пытается ей отомстить, так как она выгнала его из квартиры, и написала встречное заявление, обвинив доносчика в клевете.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают проверку.

Материалы по теме:
«Люди понимают, что сила — единственная власть» Россияне не любят стукачей, но стучат. На кого и зачем?
«Люди понимают, что сила — единственная власть»Россияне не любят стукачей, но стучат. На кого и зачем?
5 декабря 2018
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023

12 апреля антрополог Александра Архипова рассказала о россиянке, написавшей 764 доноса за первый год спецоперации на Украине. Профессиональная доносчица указала в беседе с Архиповой, что боится ухудшения своего материального положения в будущем, и призналась, что ее дед был секретным сотрудником НКВД.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Польша захотела получить репарации от России после Германии. Что думают об этом в Москве?
Посылку с боевым оружием нашли в отделении «Почты России»
Пользователям WhatsApp рассказали о новой полезной функции
Полет вылетавшего из Москвы самолета прервался из-за технической неисправности
В России отреагировали на поддержку США атак украинских беспилотников
Шойгу заявил о начале серийного производства новейших типов вооружения в России
Пермские ветераны СВО потребовали отменить концерты рэпера Loqiemean
В Казахстане арестовали 19 подозреваемых в террористических преступлениях
Шойгу раскрыл потери ВСУ за месяц
Шойгу заявил об увеличении темпов производства вооружения для СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.