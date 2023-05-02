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15:11, 2 мая 2023Из жизни

Женщина решила приготовить блюдо мексиканской кухни и неожиданно разбогатела

UPI: американка пошла за продуктами, заодно купила лотерейный билет и сорвала джекпот

Фото: Unsplash

Жительница американского города Берлингтон, штат Северная Каролина, сорвала джекпот и неожиданно разбогатела благодаря нехватке ингредиентов для блюда мексиканской кухни, которое она решила приготовить дома. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Робин Хикс решила приготовить фахитас и обнаружила, что забыла купить помидоры и смесь для приготовления этого блюда. Женщина снова пошла в магазин за недостающими продуктами.

По пути она зашла в магазин лотереи, чтобы заодно обналичить выигрышный лотерейный билет на 50 долларов (4000 рублей) и купить новый билет моментальной лотереи. Купленный билет принес ей крупный выигрыш в размере 250 тысяч долларов (19,9 миллиона рублей).

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Американка призналась, что выигрыш позволит ей оплатить все свои счета и счета матери. «Отныне все будет просто замечательно», — похвасталась она.

Ранее сообщалось, что житель американского города Холланд, штат Мичиган, пришел на пляж во время отпуска и узнал, что разбогател, сорвав джекпот в лотерею. Он планирует потратить выигранные средства на благотворительность, помощь семье и пополнение сберегательного счета.

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Алиса Дмитриева
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