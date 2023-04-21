Мужчина отправился в отпуск и разбогател

UPI: американец пришел на пляж и узнал, что разбогател

Житель американского города Холланд, штат Мичиган, пришел на пляж во время отпуска и узнал, что разбогател, сорвав джекпот в лотерею. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

67-летний Ким Бушер купил лотерейный билет на автомойке в городе Феннвилле перед тем, как отправиться в отпуск. Когда американец во время путешествия пришел на пляж, он увидел, что кто-то выиграл 150 тысяч долларов (12,2 миллиона рублей). Мужчина решил проверить билет и выяснил, что победителем оказался он.

«Когда я осознал, что сорвал большой куш, я не мог поверить в это! Я попросил жену проверить билет, чтобы убедиться, что я его правильно прочитал. Затем мы позвонили нашей семье и сообщили им хорошую новость», — рассказал он.

Бушер планирует потратить выигранные средства на благотворительность, помощь семье и пополнение сберегательного счета.

Ранее сообщалось, что подросток из американского штата Калифорния получил в подарок на 18-й день рождения лотерейный билет, сорвал джекпот и стал миллионером. Победитель сообщил, что выигранные деньги пойдут на оплату обучения в колледже и инвестиции в будущее.

