Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:56, 21 апреля 2023Из жизни

Мужчина отправился в отпуск и разбогател

UPI: американец пришел на пляж и узнал, что разбогател

Фото: David Eulitt / ZumaPress / Globallookpress.com

Житель американского города Холланд, штат Мичиган, пришел на пляж во время отпуска и узнал, что разбогател, сорвав джекпот в лотерею. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

67-летний Ким Бушер купил лотерейный билет на автомойке в городе Феннвилле перед тем, как отправиться в отпуск. Когда американец во время путешествия пришел на пляж, он увидел, что кто-то выиграл 150 тысяч долларов (12,2 миллиона рублей). Мужчина решил проверить билет и выяснил, что победителем оказался он.

Материалы по теме:
«Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
«Другая сторона богатства — безумие»Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
31 декабря 2020
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

«Когда я осознал, что сорвал большой куш, я не мог поверить в это! Я попросил жену проверить билет, чтобы убедиться, что я его правильно прочитал. Затем мы позвонили нашей семье и сообщили им хорошую новость», — рассказал он.

Бушер планирует потратить выигранные средства на благотворительность, помощь семье и пополнение сберегательного счета.

Ранее сообщалось, что подросток из американского штата Калифорния получил в подарок на 18-й день рождения лотерейный билет, сорвал джекпот и стал миллионером. Победитель сообщил, что выигранные деньги пойдут на оплату обучения в колледже и инвестиции в будущее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Пригожин рассказал о службе сына Пескова в ЧВК «Вагнер»
Мужчина отправился в отпуск и разбогател
В российском регионе перевернулся автобус с пассажирами
ЦСКА вырвался вперед в финальной серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»
Песков предупредил об опасности санкций против России для мировой экономики
Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Отец Киркорова пообещал поддержать сына в скандале с проверкой на гей-пропаганду
В Польше заявили о шаге к единому государству с Украиной
Пекин предупредил о последствиях вмешательства в отношения Китая с Россией
Генсек НАТО сделал прогноз о контрнаступлении Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.