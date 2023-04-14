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11:47, 14 апреля 2023Из жизни

Скромный подарок от бабушки сделал подростка миллионером

UPI: подросток стал миллионером благодаря лотерейному билету, полученному в подарок

Фото: Fabian Sommer / DPA / Globallookpress.com

Подросток из американского штата Калифорния получил в подарок на 18-й день рождения лотерейный билет, сорвал джекпот и стал миллионером. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Калеб Хенг получил от бабушки скромный подарок в виде лотерейного билета с надписью «Идеальный подарок» в день, когда он впервые обрел законное право участвовать в лотерее. Этот подарок сделал его миллионером.

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«Мама везла меня на рыбалку, и по пути я стер с билета защитный слой. Нам пришлось остановиться. Выигрыш составил миллион долларов (82,1 миллиона рублей), а у меня даже еще не было удостоверения личности. Мы развернулись и поехали домой, потому что мне нужно было получить паспорт, прежде чем я смог бы забрать выигрыш», — сказал американец.

Победитель сообщил, что выигранные деньги пойдут на оплату обучения в колледже и инвестиции в будущее. «Я очень рад! Точно такого не ожидал», — подчеркнул Хенг.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Абердин, штат Мэриленд, получила от друга скромный подарок, который помог ей сорвать джекпот. Полученные деньги она планирует потратить на благоустройство своего дома.

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Алиса Дмитриева
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