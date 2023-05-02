В России возник дефицит компонента для производства фанеры

«Ъ»: в России возник дефицит фенольной формальдегидной смолы для производства фанеры

В России возник дефицит ключевого компонента для производства фанеры — фенольной формальдегидной смолы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что из-за этого ряд предприятий может остановить выпуск фанеры или существенно поднять цены. Гендиректор ассоциации Тимур Иртуганов заявил, что нехватка фенола связана, скорее, с отсутствием сырья — бензола, который экспортируют в Азию.

Уточняется, что помимо деревообрабатывающей отрасли также пострадали компании, производящие строительные материалы — целлюлозу и стекловолокно.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Россию покинули девять процентов иностранных производителей стройматериалов. 21 процент провел ребрендинг и продолжил свою деятельность в стране.