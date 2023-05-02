Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:13, 2 мая 2023Культура

Люся Чеботина и Дмитрий Маликов выступят на фестивале «САМ.ФЕСТ»

Люся Чеботина и Дмитрий Маликов присоединились к списку хедлайнеров фестиваля «САМ.ФЕСТ»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская поп-исполнительница Люся Чеботина и певец Дмитрий Маликов присоединились к списку хедлайнеров фестиваля «САМ.ФЕСТ». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Гранд-финал фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ» состоится в День России, 12 июня, в Самаре. На площадке также выступят такие артисты, как Ramil’, Гарик Сукачев, Вадим Самойлов (основатель группы «Агата Кристи»), а также победители фестиваля «САМ.ФЕСТ 2022», группа «Двадцать». Ведущими фестиваля станут Яна Чурикова и Евгений Козаченко.

Отмечается, что творческий конкурс, проходящий в рамках фестиваля, стартовал в марте, его итоги будут подведены 31 мая. Команда проекта изучит все заявки, чтобы сформировать список из 14 артистов.

Ранее начинающим музыкантам рассказали о возможности выступить вместе с МакSим.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Модельер Валентин Юдашкин умер в 59 лет. Он долгие годы пытался победить рак
Милош Бикович одобрил участие бывшей возлюбленной Аглаи Тарасовой в «Холопе 2»
Киркоров отреагировал на смерть Валентина Юдашкина
Останки расчлененного мужчины обнаружили в трех разных местах в Ленобласти
Пассажирам рассказали о секретах российских стюардесс
В Швеции сравнили Евросоюз со смирительной рубашкой
Появились подробности нападения на баскетболиста ЦСКА Шведа
Стало известно о состоянии Юдашкина в последние дни жизни
Норвегия увеличит оборонные расходы
Европа получила рекордный объем сжиженного газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.