«РВ»: сын украинского режиссера, офицер ВСУ Владимир Войтюк погиб под Артемовском

Под Артемовском (украинское название – Бахмут) был убит Владимир Войтюк, сын знаменитого украинского режиссера Ивана Войтюка, передает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Сообщается, что погибший был заместителем командира роты и служил в составе 92-й отдельной механизированной бригады украинских войск, которая известна своей нацисткой идеологией. Военнослужащий погиб в результате точного минометного обстрела.