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00:47, 2 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о гибели сына известного украинского режиссера под Артемовском

«РВ»: сын украинского режиссера, офицер ВСУ Владимир Войтюк погиб под Артемовском

Фото: Marko Djurica / Reuters

Под Артемовском (украинское название – Бахмут) был убит Владимир Войтюк, сын знаменитого украинского режиссера Ивана Войтюка, передает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Сообщается, что погибший был заместителем командира роты и служил в составе 92-й отдельной механизированной бригады украинских войск, которая известна своей нацисткой идеологией. Военнослужащий погиб в результате точного минометного обстрела.

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Марина Совина
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