Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:36, 2 мая 2023Силовые структуры

Российский полицейский получил условный срок за разглашение гостайны

В Мордовии суд приговорил офицера полиции к двум годам условно за разглашение гостайны

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Мордовии суд приговорил офицера полиции к двум годам условно за разглашение государственной тайны. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по республике.

Следствие и суд установили, что подполковник ознакомил с документом под грифом «секретно» людей, не имеющих допуск к составляющим гостайну сведениям. По результатам служебной проверки полицейский был уволен из органов внутренних дел. Также суд запретил ему занимать должности в правоохранительных органах на два года.

28 марта сообщалось, что ростовского военного Илью Трачука обвинили в госизмене и незаконном доступе к гостайне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
В США перечислили предполагаемые стратегические цели России в начале СВО
Двух российских врачей осудили за проведение нелегальных абортов 25 пациенткам
Возможность создания «народного» автомобиля за 500 тысяч рублей оценили
Экс-разведчик США предложили «разумный» вариант раздела Украины
Решение о членстве Украины в НАТО привязали к мнению четырех стран
Еврокомиссия запретила экспорт украинского зерна в пять стран ЕС
США отправят войска к южной границе
Дети проглотили крючок от вешалки и насадку от шуруповерта в Подмосковье
Стало известно о возможном наказании Месси за поездку в Саудовскую Аравию
Жалующаяся на шум в ушах женщина обнаружила паука в слуховом проходе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.