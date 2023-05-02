Российский полицейский получил условный срок за разглашение гостайны

В Мордовии суд приговорил офицера полиции к двум годам условно за разглашение гостайны

В Мордовии суд приговорил офицера полиции к двум годам условно за разглашение государственной тайны. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по республике.

Следствие и суд установили, что подполковник ознакомил с документом под грифом «секретно» людей, не имеющих допуск к составляющим гостайну сведениям. По результатам служебной проверки полицейский был уволен из органов внутренних дел. Также суд запретил ему занимать должности в правоохранительных органах на два года.

28 марта сообщалось, что ростовского военного Илью Трачука обвинили в госизмене и незаконном доступе к гостайне.