Мать подозреваемого в убийстве грудного ребенка опровергла его виновность

Мать подозреваемого в убийстве восьмимесячного ребенка опровергла его виновность

В Ростовской области мать подозреваемого в восьмимесячного ребенка рассказала, что ее сын «трясся» над ребенком и не мог причинить ему вреда. Виновность мужчины женщина опровергла в беседе с «Известиями».

«Максим ни в чем не виноват, он никогда не допустил бы вот этого. Никогда в жизни. Он до этого обращался в опеку, вызывал участковых, снимал побои», — заявила мать подозреваемого в убийстве девочки подчеркнув, что после мужчина вызывал врачей.

30 апреля стало известно, что в Ростове-на-Дону отец случайно убил восьмимесячного грудного ребенка, когда пытался ударить жену ногой. Во время ссоры с женой мужчина попытался ударить ее, но промахнулся и попал в голову дочери. От нанесенных повреждений девочка скончалась.