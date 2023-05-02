Минобороны Грузии сообщило, что страна не примет участие в военных учениях Defender 23

Грузия не примет участие в военных учениях Defender 23, сообщило Минобороны страны в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ведомстве подчеркнули, что грузинские военнослужащие регулярно участвуют и проводят международные учения для повышения боеспособности, в частности, совместные с США Partner и Agile Spirit. Тем не менее было принято решение направить больше ресурсов на мероприятия, направленные среди прочего на повышение боевой готовности и оперативной совместимости со странами-членами и партнерами НАТО.

Отмечается, что в этом году Грузия уже приняла участие в четырех международных учениях со странами Североатлантического альянса и его партнерами, которые прошли в Турции, Германии, Словакии и Нидерландах.

Учения Defender 23 под руководством США начались в Европе 22 апреля. В списке участников также присутствует Армения. При этом от учений ОДКБ на своей территории в 2023 году страна отказалась.