Глава Honor раскритиковал Apple

MyDrivers: глава Honor заявил, что у iPhone плохой дизайн и автономность

Руководитель Honor пообещал создать операционную систему, которая будет конкурировать с iOS от Apple. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers.

В разговоре с журналистами глава китайской компании Чжао Мин заявил, что Honor инвестирует в создание смартфонов 10 процентов от своих доходов и заметил, что ни один IT-гигант не вкладывает столько средств в разработку. Также Мин раскритиковал Apple: «Когда речь заходит об Apple, все говорят, что у их устройств плохое оснащение и дизайн, плохая связь, с автономностью все плохо, да еще и рамки вокруг экрана жирные».

Топ-менеджер китайской корпорации подчеркнул, что согласен с этим заявлениями, однако признал, что фирменная операционная система для iPhone очень качественно сделана. «Создание ОС, сравнимой с iOS, позволит Honor догнать и превзойти Apple», — заметил Чжао Мин. По мнению руководителя компании, iOS скрывает все недостатки смартфонов Apple.

В конце марта аналитики Counterpoint назвали самые популярные смартфоны в Китае по итогам 2022 года. Первое место занял iPhone 13, ниже расположились iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro и Honor X30.