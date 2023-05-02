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14:03, 2 мая 2023Путешествия

В российском аэропорту диспетчер предотвратил столкновение самолета с собакой

В новосибирском аэропорту Толмачево лайнер S7 едва не столкнулся с собакой на ВПП

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В российском аэропорту самолет едва не сбил собаку на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Возможное столкновение предотвратил диспетчер, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел в понедельник, 1 мая, в 05:40 по местному времени (09:40 мск). Во время посадки лайнера авиакомпании S7 в новосибирском аэропорту Толмачево диспетчер наземной службы заметил животное, бегущее по взлетной полосе. Он скомандовал пилотам рейса БратскНовосибирск уходить на второй круг.

Позже у Telegram-канала Shot появилась информация, что собака самостоятельно покинула полосу и воздушное судно сумело благополучно приземлиться. Уточняется, что пес оказался на ВПП, пытаясь догнать взлетавший до этого самолет, после неудачной попытки он остался сидеть на полосе.

Ранее в апреле собаки, выбежавшие на взлетную полосу, сорвали вылет российского пассажирского лайнера. Ситуация произошла с летевшим из Барнаула в Тюмень самолетом перевозчика Utair. Представители службы авиационной безопасности сообщили о наличии животных на полосе, в результате чего рейс был прерван.

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Валентина Процкова
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