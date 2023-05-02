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18:47, 2 мая 2023Силовые структуры

Россиянин толкнул с лестницы дочь из-за ее интимного разговора по телефону

В Татарстане мужчина толкнул с лестницы дочь после того, как услышал ее интимный разговор

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Татарстане 47-летний местный житель признался в убийстве 17-летней дочери. Об этом во вторник, 2 мая, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, между родственниками произошла ссора после того, как отец услышал, что его дочь ведет по телефону разговор интимного характера. В ходе конфликта он толкнул потерпевшую с лестницы. Несовершеннолетняя ударилась головой и скончалась. Тело дочери отец утопил в реке Ик, а 27 апреля о пропаже подростка было сообщено правоохранителям. Мужчину взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что останки расчлененного мужчины найдены в трех разных местах Выборга, возбуждено дело.

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Илона Палей
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