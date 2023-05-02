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15:55, 2 мая 2023Экономика

В России резко вырос спрос на преподавателей иностранных языков

«Авито Работа»: в России в 1,5 раза вырос спрос на репетиторов иностранных языков

Фото: Monkey Business Images / Shutterstock / Fotodom

В России в первом квартале 2023 года резко вырос спрос на услуги репетиторов иностранных языков — на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервисов «Авито Услуги» и «Авито Работа».

Заметнее всего увеличилось количество запросов на преподавателей азиатских языков, особенно корейского и китайского — их искали в 3,2 и в 2,8 раза чаще соответственно. Одновременно с этим выросло и число предложений со стороны исполнителей таких услуг — более чем вдвое для корейского языка и на 70 процентов для китайского.

Специалисты платформ объясняют это тем, что знание иностранного языка по-прежнему остается серьезным конкурентным преимуществом при продвижении по карьерной лестнице. Также в российских компаниях растет востребованность на специалистов, которые помогут наладить взаимодействие бизнеса с зарубежными партнерами. Спрос на иностранные языки отражает и увеличение доли Азии и Ближнего Востока во внешнеэкономических отношениях России.

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Авторы исследования также отметили возросший интерес к корейской поп-музыке и сериалам среди молодых людей. По их мнению, благодаря изучению языка школьники и подростки могут глубже погрузиться в субкультуру.

Ранее сообщалось, что в России с января по март 2023 года спрос на сотрудников со знанием китайского языка вырос на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первый квартал работодатели разместили 3,8 тысячи предложений с таким требованием. При этом за тот же период на портале появилось в девять раз больше резюме соискателей со знанием китайского языка — 33 тысячи.

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Влада Горячева
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