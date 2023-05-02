Роспотребнадзор начал расследование после обнаружения кори в МГУ

Роспотребнадзор начал расследование после обнаружения кори в МГУ и принял меры

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование из-за случая подозрения на корь у студента Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ). Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

По информации агентства, Роспотребнадзор определил круг контактных лиц и принял исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания.

Отмечается, что в адрес руководства вуза направлено предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий.

Ранее стало известно, что несколько факультетов МГУ переходят на дистанционное обучение из-за вспышки кори. Меры затронули студентов и сотрудников второго учебного корпуса, который расположен на Ленинских горах. Удаленный режим работы продлится до 17 мая включительно.