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22:22, 2 мая 2023Россия

Роспотребнадзор начал расследование после обнаружения кори в МГУ

Роспотребнадзор начал расследование после обнаружения кори в МГУ и принял меры

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование из-за случая подозрения на корь у студента Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ). Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

По информации агентства, Роспотребнадзор определил круг контактных лиц и принял исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания.

Отмечается, что в адрес руководства вуза направлено предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий.

Ранее стало известно, что несколько факультетов МГУ переходят на дистанционное обучение из-за вспышки кори. Меры затронули студентов и сотрудников второго учебного корпуса, который расположен на Ленинских горах. Удаленный режим работы продлится до 17 мая включительно.

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Юлия Мискевич
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