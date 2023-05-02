Молодым новосибирским ученым предложат бесплатно сходить в музеи и театры

В Новосибирской области заработала «Лаврентьевская карта» для молодых ученых

В Новосибирской области власти с 1 мая запустили проект «Лаврентьевская карта», в рамках которого молодым ученым региона предложат бесплатно сходить в местные театры и музеи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на областное правительство.

«В программе участвуют все региональные театры, новосибирские государственные Краеведческий и Художественный музеи, ряд других учреждений культуры — всего 17 учреждений. По карте в течение года можно однократно посетить каждое из них», — рассказали в правительстве.

Там уточнили, что получить карту смогут жители Новосибирской области, которые обучаются в очной форме в аспирантуре, адъюнктуре, ординатуре и ассистентуре в научно-исследовательских организациях и вузах. Всего в настоящее время в регионе в научных учреждениях и вузах работают и учатся около 3,2 тысячи аспирантов.

Для оформления «Лаврентьевской карты» желающие должны будут обратиться в деканат вуза или в дирекцию научно-исследовательской организации.