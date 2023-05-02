Раскрыта основная цель покупки малогабаритных квартир

«НДВ Супермаркет Недвижимости»: 70% небольших объектов покупается для личного проживания

На вторичном рынке Московского региона 70 процентов от всех малогабаритных объектов, чья площадь составляет не более 35 квадратных метров, приобретается для собственного проживания. Информацию об основной цели покупки небольших объектов в указанной локации «Ленте.ру» раскрыли эксперты агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Специалисты добавили, что оставшиеся 30 процентов приобретает малогабаритные квартиры в Московском регионе для последующей сдачи в аренду. Главными покупателями таких объектов в компании назвали граждан, переехавших в столицу на постоянное место жительства, разведенных одиноких людей, детей, которым недвижимость приобрели родители, а также тех, кто нуждается в первой личной собственности.

Эксперты отметили, что по итогам первого квартала 2023 года спрос на малогабаритное жилье на «вторичке» относительно аналогичного предыдущего года сохранился на высоком уровне, а объем предложения увеличился на семь процентов. Средняя цена таких лотов, находящихся в реализации компании, составила четыре миллиона рублей на апартаменты и семь миллионов рублей на жилые студии и квартиры, а средняя площадь — 15 квадратных метров.

По словам руководителя департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елены Мищенко, малогабаритное жилье будет пользоваться повышенным спросом и в дальнейшем, особенно в крупных городах России, где сосредоточена бизнес-активность. «Малогабаритные квартиры достаточно востребованы переезжающими в столицу гражданами. Доля сделок, которые заключаются с иногородними покупателями, выросла за год с 16 до 18 процентов. Прежде всего, малогабаритные лоты привлекательны бюджетом покупки, поэтому недвижимость данной категории всегда востребована и выгодна. Коммунальные платежи за эксплуатацию таких квартир ниже, а ежемесячная стоимость аренды практически равна стоимости аренды полноценной однокомнатной квартиры», — добавила она.

В апреле президент саморегулируемой организации «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков рассказал о рисках при покупке мини-студий. Он предупредил, что при перепродаже таких объектов собственнику часто приходится делать скидку до 12 процентов от первоначальной цены.