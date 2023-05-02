Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:43, 2 мая 2023Среда обитания

Раскрыта основная цель покупки малогабаритных квартир

«НДВ Супермаркет Недвижимости»: 70% небольших объектов покупается для личного проживания

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На вторичном рынке Московского региона 70 процентов от всех малогабаритных объектов, чья площадь составляет не более 35 квадратных метров, приобретается для собственного проживания. Информацию об основной цели покупки небольших объектов в указанной локации «Ленте.ру» раскрыли эксперты агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Специалисты добавили, что оставшиеся 30 процентов приобретает малогабаритные квартиры в Московском регионе для последующей сдачи в аренду. Главными покупателями таких объектов в компании назвали граждан, переехавших в столицу на постоянное место жительства, разведенных одиноких людей, детей, которым недвижимость приобрели родители, а также тех, кто нуждается в первой личной собственности.

Эксперты отметили, что по итогам первого квартала 2023 года спрос на малогабаритное жилье на «вторичке» относительно аналогичного предыдущего года сохранился на высоком уровне, а объем предложения увеличился на семь процентов. Средняя цена таких лотов, находящихся в реализации компании, составила четыре миллиона рублей на апартаменты и семь миллионов рублей на жилые студии и квартиры, а средняя площадь — 15 квадратных метров.

Материалы по теме:
Россияне массово скупают кладовки в Москве. Как необычная недвижимость приносит им миллионы?
Россияне массово скупают кладовки в Москве.Как необычная недвижимость приносит им миллионы?
6 апреля 2023
«Нам с котом много места не нужно» Россияне бросились скупать мини-квартиры. Как они выживают в крохотном жилье?
«Нам с котом много места не нужно»Россияне бросились скупать мини-квартиры. Как они выживают в крохотном жилье?
23 февраля 2023

По словам руководителя департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елены Мищенко, малогабаритное жилье будет пользоваться повышенным спросом и в дальнейшем, особенно в крупных городах России, где сосредоточена бизнес-активность. «Малогабаритные квартиры достаточно востребованы переезжающими в столицу гражданами. Доля сделок, которые заключаются с иногородними покупателями, выросла за год с 16 до 18 процентов. Прежде всего, малогабаритные лоты привлекательны бюджетом покупки, поэтому недвижимость данной категории всегда востребована и выгодна. Коммунальные платежи за эксплуатацию таких квартир ниже, а ежемесячная стоимость аренды практически равна стоимости аренды полноценной однокомнатной квартиры», — добавила она.

В апреле президент саморегулируемой организации «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков рассказал о рисках при покупке мини-студий. Он предупредил, что при перепродаже таких объектов собственнику часто приходится делать скидку до 12 процентов от первоначальной цены.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
В Брянской области подорвали железнодорожные пути
Бывшего чемпиона мира Уайлдера арестовали в Лос-Анджелесе
Россиянин установил скрытую камеру в доме знакомой и попал под следствие
Для строительства дорог в России начнут использовать новый вид мусора
Женщина потратила более 100 тысяч рублей на татуировку и возненавидела ее
В Нагорном Карабахе зафиксировали нарушение режима прекращения огня
Блинкен раскрыл сроки начала контрнаступления Украины
Ольга Бузова показала фото без макияжа и восхитила россиян
В России вырос спрос на один вид квартир
Американский генерал оценил готовность Украины к наступлению
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.