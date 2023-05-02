В США сообщили о резком диалоге спикера Конгресса с журналистом из России

Bloomberg: спикер Конгресса США Маккарти «резко обменялся мнениями» с журналистом из РФ

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти «резко обменялся мнениями» по тематике американской помощи Украине с журналистом одного из российских СМИ во время официального визита в Израиль. Об этом эпизоде его поездки сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что журналист из РФ задал Маккарти вопрос о планах Вашингтона сократить помощь Киеву. «Я голосую за помощь Украине, я поддерживаю выделение помощи Украине. Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной <...>. Мы будем продолжать поддержку», — ответил он после выступления в парламенте Израиля.

Bloomberg не раскрыл принадлежность журналиста к какому-либо из российских СМИ.

Ранее координатор проекта «Кампания солидарности с Одессой» американской общественной организации «Защитники свободы, справедливости и равноправия штата Вирджиния» Фил Вайлейто назвал условие для прекращения поставок вооружений США Украине. По его мнению, это произойдет, если Вашингтон поймет, что не сможет победить Россию.