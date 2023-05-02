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20:55, 2 мая 2023Бывший СССР

В Нагорном Карабахе зафиксировали нарушение режима прекращения огня

Минобороны России проводит разбирательство после нарушения прекращения огня в Карабахе

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Минобороны России зафиксировало нарушение режима прекращения огня в зоне российских миротворцев в Нагорном Карабахе, сообщается в информационном бюллетене ведомства.

Одно нарушение зафиксировано на севере региона в Мардакертском районе, пострадавших в результате инцидента нет. Российский миротворческий контингент совместно с Арменией и Азербайджаном проводит разбирательство по данному факту.

Отмечается, что круглосуточный мониторинг обстановки ведется российскими миротворцами на тридцати наблюдательных постах.

Ранее в Баку выразили уверенность, что Ереван в скором времени вернется к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха. По словам азербайджанского дипломата, Армения перестала участвовать во встречах, касающихся прекращения конфликта, в ноябре 2022 года, продвигая «неконструктивную позицию».

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Варвара Кошечкина
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