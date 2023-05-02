Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:31, 2 мая 2023Экономика

Цена российского газа для Молдавии снизится

Стоимость поставок газа из России в Молдавию упадет с $673 до $660 за тысячу кубометров

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

В мае стоимость поставок российского газа в Молдавию снизится почти на 13 долларов, до 660,76 доллара за тысячу кубометров. Об этом заявил глава национальной энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

«В мае закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 660,76 доллара за тысячу кубометров», — сообщил Чебан. В этом месяце весь объем, поставляемый из России, будет направляться компании «Тираспольтрансгаз» (Приднестровье).

Страна стала перенаправлять закупаемое у «Газпрома» топливо в приднестровский район прошлой зимой, чтобы продемонстрировать независимость Кишинева от поставок газа из России. Правобережная Молдавия полностью переключилась на экспорт топлива из Евросоюза.

Котировки TTF1! от TradingView

Уже несколько месяцев Молдавия закупает в России топливо в разы дороже, чем в Европе. В ходе утренних торгов 2 мая биржевые цены на газ в Европе колебались в диапазоне 438-453 доллара за тысячу кубометров.

Чебан ранее уже предупреждал, что стране невыгодно приобретать топливо у «Газпрома» из-за высокой стоимости. В конце марта на высокие цены закупаемого в России газа пожаловались власти страны. По словам главы Минэнерго Молдавии Виктора Парликова, стоимость практически сравнялась с ценой, по которой страна закупает топливо в Европе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Польша захотела получить репарации от России после Германии. Что думают об этом в Москве?
Посылку с боевым оружием нашли в отделении «Почты России»
Пользователям WhatsApp рассказали о новой полезной функции
Полет вылетавшего из Москвы самолета прервался из-за технической неисправности
В России отреагировали на поддержку США атак украинских беспилотников
Шойгу заявил о начале серийного производства новейших типов вооружения в России
Пермские ветераны СВО потребовали отменить концерты рэпера Loqiemean
В Казахстане арестовали 19 подозреваемых в террористических преступлениях
Шойгу раскрыл потери ВСУ за месяц
Шойгу заявил об увеличении темпов производства вооружения для СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.