Цена российского газа для Молдавии снизится

Стоимость поставок газа из России в Молдавию упадет с $673 до $660 за тысячу кубометров

В мае стоимость поставок российского газа в Молдавию снизится почти на 13 долларов, до 660,76 доллара за тысячу кубометров. Об этом заявил глава национальной энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

«В мае закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 660,76 доллара за тысячу кубометров», — сообщил Чебан. В этом месяце весь объем, поставляемый из России, будет направляться компании «Тираспольтрансгаз» (Приднестровье).

Страна стала перенаправлять закупаемое у «Газпрома» топливо в приднестровский район прошлой зимой, чтобы продемонстрировать независимость Кишинева от поставок газа из России. Правобережная Молдавия полностью переключилась на экспорт топлива из Евросоюза.

Уже несколько месяцев Молдавия закупает в России топливо в разы дороже, чем в Европе. В ходе утренних торгов 2 мая биржевые цены на газ в Европе колебались в диапазоне 438-453 доллара за тысячу кубометров.

Чебан ранее уже предупреждал, что стране невыгодно приобретать топливо у «Газпрома» из-за высокой стоимости. В конце марта на высокие цены закупаемого в России газа пожаловались власти страны. По словам главы Минэнерго Молдавии Виктора Парликова, стоимость практически сравнялась с ценой, по которой страна закупает топливо в Европе.