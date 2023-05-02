В сети обнаружили мошенническую рекламу с обещанием выплат к 9 Мая от «Газпрома»

На «Пикабу» обнаружили мошенническую рекламу с обещанием выплат за опрос от «Газпрома»

Пользователи развлекательного портала «Пикабу» обнаружили на ресурсе мошенническую рекламу, в которой гражданам от лица компании «Газпром» обещают крупные денежные выплаты к 9 Мая. В прошлом подобная схема уже встречалась в рунете.

О подозрительной рекламе пользователи «Пикабу» рассказали (1, 2) в конце апреля. Они опубликовали скриншоты рекламных публикаций, в которых утверждалось, что «Газпром» якобы выплатит денежное вознаграждение за прохождение опроса или регистрацию. В постах были обозначены крупные суммы: в одном речь идет о 150 тысячах рублей, в другом — о сумме от 100 тысяч рублей. Подчеркивалось, что акция якобы приурочена ко Дню Победы.

Данные рекламные публикации имеют признаки мошеннических: для убедительности в них прикреплены скриншоты якобы крупного денежного перевода на банковскую карту; имеется предупреждение о том, что срок регистрации скоро закончится, что должно побудить жертву, не раздумывая, поучаствовать в «акции». При этом у публикаций яркое кричащее оформление, способное быстро привлечь внимание.

На сайте и в официальной группе компании «Газпром» во «ВКонтакте» информация о том, что компания якобы предоставляет денежное вознаграждение за прохождение опроса или регистрации к 9 Мая, не представлена.

Мошенники нередко используют бренд «Газпром» в своих схемах, о чем компания неоднократно рассказывала. К примеру, она предупреждала, что не имеет никакого отношения к сайтам и мобильным приложениям, предлагающим различные схемы обогащения от имени «Газпрома». Кроме того, «Газпром» обращал внимание, что от его лица злоумышленники обещают гражданам государственную выплату, которая якобы будет получена после заполнения анкеты.

В 2018 году об аналогичной схеме аферистов с предложением получить денежную выплату от «Газпрома» за опрос рассказывала радиоведущая из Башкирии Лиля Шакирова. Ведущая утверждала, что увидела такую рекламу в соцсетях. На горячей линии «Газпрома» Шакировой сообщили, что данные предложения — мошенничество.

А в 2019 году о подобной мошеннической схеме сообщал пользователь «Пикабу»: он наткнулся в Instagram (соцсеть запрещена в РФ: принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) на похожий рекламный пост якобы от «Газпрома» с предложением пройти опрос и получить денежную выплату. Он прошел по ссылке и убедился, что данная реклама — мошенничество, пользователя в ней просят перевести «закрепительный платеж» якобы для получения выплаты. Кроме того, в том же году детали мошеннической схемы раскрыло 66.ru. Уточнялось, что рекламу фейкового опроса тогда разместил неофициальный аккаунт в Instagram.

Контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина ранее отмечала, что схема, в которой потенциальным жертвам обещают крупное вознаграждение за прохождение опроса или участие в акции и при этом просят внести «комиссию», является достаточно популярной у аферистов.

Кроме того, в 2022 году эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов предупреждал россиян о том, что пик активности интернет-мошенников зачастую приходится на преддверие длинных выходных, в том числе майских праздников.

«Известия» в апреле 2023 года рассказывали, что злоумышленники часто меняют способы обмана, опираясь на актуальную повестку и используя важные для россиян события. Издание подчеркивало, что к 9 Мая в сети появляются сообщения от мошенников, связанные с Днем Победы: к примеру, призывы оказать материальную помощь ветеранам или получить помощь в оформлении выплат к 9 Мая, положенных самим ветеранам.

Информация о рекламных публикациях от мошенников с обещанием вознаграждения за опрос или регистрацию якобы от «Газпрома» не получила широкого распространения в СМИ и соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»