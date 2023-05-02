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02:06, 2 мая 2023Мир

Блинкен рассказал о диалоге с Россией по обмену заключенными

Блинкен назвал нерегулярным диалог между Вашингтоном и Москвой по обмену заключенными
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Leah Millis / Reuters

Вашингтон находится в контакте с российской стороной по вопросу обмена заключенными, однако диалог носит нерегулярный характер. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, его слова передает телеканал Fox News.

«Диалог нерегулярен. Мы были в контакте, мы остаемся в контакте через наше посольство. (...) Мы продолжим этим заниматься», — рассказал Блинкен. По его словам, для переговоров используется канал, который некоторое время назад был согласован президентом США Джо Байденом и главой России Владимиром Путиным.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о существовании канала для работы по обмену заключенными с США. При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что эта работа не предполагает публичности.

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Марина Совина
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