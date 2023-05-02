В Одессе перекрыли Куликово Поле в годовщину трагедии в Доме профсоюзов

«Думская»: полиция перекрыла Куликово Поле в Одессе в годовщину трагедии в Доме профсоюзов

В годовщину трагедии в Доме профсоюзов украинская полиция перекрыла площадь Куликово Поле в Одессе. Об этом сообщает издание «Думская».

Правоохранители проверяют документы у пришедших почтить память погибших 2 мая и допускает их к месту случившегося только по одному.

На Итальянской улице в центре города полиция проверяет автомобили, а перед открытием Куликова Поля территорию площади осмотрели взрывотехники.

В 2022 году местные власти ввели трехдневный комендантский час и лишили одесситов возможности принести цветы, венки и лампадки к месту гибели 48 человек.

2 мая 2014 года с Одессе произошли столкновения между сторонниками Евромайдана и участниками Антимайдана. Стычки между сторонами закончились поджогом Дома профсоюзов с укрывшимися в нем сторонниками Антимайдана.

