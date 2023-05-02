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09:04, 2 мая 2023Ценности

Раскрыта смертельная опасность чистки зубов во время принятия душа

Стоматолог Майкл Вей: чистка зубов во время принятия душа способствует развитию инфекций

Фото: Unsplash

Стоматологи из Нью-Йорка, США, Майкл Вей и Ричард М. Липари раскрыли смертельную опасность чистки зубов во время принятия душа. Соответствующий материал появился на сайте издания Livestrong.

По словам врачей, на поверхности лейки душа скапливаются бактерии, которые могут попасть в рот вместе со струей воды. Таким образом это может способствовать развитию инфекции в легких.

Кроме того, специалисты отметили, что необходимо учитывать, в каких условиях остается щетка после чистки зубов. «Влажная среда обеспечивает идеальные условия для роста бактерий, поэтому важно убедиться, что ваша зубная щетка может правильно и быстро высохнуть», — предупредил Липари.

В связи с этим Вей посоветовал убирать данный предмет личной гигиены в специальный контейнер или декоративный стакан. При этом нужно следить за тем, чтобы зубная щетка не находилась рядом с унитазом.

Ранее дерматолог раскрыла неочевидную причину появления прыщей на лице. Так, специалист призвала зрителей в первую очередь чистить зубы, а затем приступать к умыванию лица. По ее словам, бактерии, находящиеся в ротовой полости, могут распространиться по коже губ и перейти на подбородок, вызвав воспаления.

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Мария Винар
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