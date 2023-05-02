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15:42, 2 мая 2023Ценности

Врач назвала россиянкам самую опасную косметику

Косметолог Вербицкая назвала дешевую косметику на маркетплейсах самой опасной

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Врач-косметолог, дерматолог, трихолог Татьяна Вербицкая назвала россиянкам самую опасную косметику. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Так, специалист призвала не наносить на лицо дешевые косметические средства. По ее словам, подобная косметика продается на маркетплейсах и чаще всего является поддельной. При этом Вербицкая отметила, что подобная продукция может привести к ожогам и спровоцировать аллергическую реакцию.

В связи с этим собеседница издания посоветовала покупать косметику только у проверенных производителей. «Нужно выбирать проверенные фирмы, покупать в проверенных магазинах. Недорогие и эффективные продукты часто поступают в крупные сетевые торговые точки», — пояснила медик.

В апреле врач-косметолог Оксана Чащина назвала вредные компоненты в составе косметики. Эксперт предостерегла от применения средств, содержащих силиконы, поскольку они могут стать причиной появления воспалений. В то же время опасность представляют минеральные масла, парафин и вазелин, которые создают на коже непроницаемую пленку, нарушающую ее функционирование.

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Мария Винар
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