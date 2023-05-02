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09:13, 2 мая 2023Силовые структуры

Разговор о долге на берегу реки закончился убийством деревянной палкой

В Астраханской области россиянина задержали за убийство знакомого палкой

Фото: СК РФ

В Камызякском районе Астраханской области следователи задержали 54-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве 38-летнего знакомого. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчина встретился со своей жертвой на берегу реки Гандурино, где у них возник конфликт из-за денежного долга, который 38-летний россиянин слишком долго не отдавал. Разговор на повышенных тонах перерос в ссору. 54-летний мужчина схватил деревянную палку и до смерти забил ею должника, после чего сбросил его тело в реку и скрылся. Плавающее возле пирса тело погибшего позже обнаружила его мать.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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Владимир Седов
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